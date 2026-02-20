Il giudice civile libera la Sea-Watch il Tar apre al blocco navale

Il giudice civile di Catania ha deciso di liberare la nave Sea-Watch 5, fermata dal prefetto il 30 gennaio. La decisione arriva dopo che il tribunale ha valutato che il sequestro non era più giustificato. La nave era stata bloccata durante una missione di soccorso nel Mediterraneo, causando tensioni tra le autorità italiane e le organizzazioni umanitarie. Nel frattempo, il Tar ha aperto la strada a un possibile blocco navale, lasciando aperte diverse opzioni legali. La vicenda continua a far discutere nell'ambito delle politiche migratorie.

Il tribunale di Catania ha sospeso la detenzione della Sea-Watch 5. La nave era stata fermata dal prefetto della città siciliana lo scorso 30 gennaio al termine di una missione in cui aveva salvato 18 persone. L'accusa contro la ong è di non aver informato Tripoli del soccorso. «Poco prima le stesse milizie libiche avevano tentato di intimidire l'equipaggio della Sea-Watch 5 in acque internazionali e ordinato di lasciare la zona. Un ordine infondato ai sensi del diritto internazionale sulla libertà di navigazione», aveva ribattuto la ong. ADESSO LA NAVE potrà tornare nel Mediterraneo centrale. La decisione è stata presa inaudita altera parte, una prassi usata in casi urgenti per evitare ritardi che rendano impossibile la tutela del diritto in questione.