Paulo Dybala si ferma a causa di un infortunio serio, che potrebbe richiedere un intervento chirurgico. La Juventus ha confermato che l’attaccante argentino resterà fuori dal campo per un periodo indefinito, alimentando dubbi sul suo rientro. La squadra si prepara a dover fare a meno di una figura chiave, mentre i medici monitorano attentamente le sue condizioni. La decisione definitiva sulla possibile operazione arriverà tra qualche giorno, lasciando i tifosi in attesa di aggiornamenti ufficiali.

L’attualità in casa giallorossa è disarmante: Paulo Dybala non rientrerà in gruppo nemmeno oggi, facendo sprofondare Trigoria in uno stato di incertezza totale. Lo stop della “Joya” assume i contorni di un’assenza a tempo indeterminato: l’argentino salterà certamente la sfida contro la Cremonese e la sua presenza nel big match del 1° marzo contro la Juventus è ormai avvolta da nubi fittissime. Nonostante l’ottimismo iniziale di Gian Piero Gasperini, che lo considerava convocabile già prima della trasferta di Napoli, il ginocchio sinistro continua a tormentare il calciatore. Il dolore, acuto nei cambi di direzione e nel momento del calcio, impedisce all’attaccante di riprendere l’attività agonistica, rendendo vane le previsioni ottimistiche delle scorse settimane.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Il giallo Dybala si infittisce: stop a tempo indeterminato e spettro operazione per la “Joya”

Leggi anche: Dybala, sospiro di sollievo: solo due settimane di stop. La Joya punta al rientro col Napoli

Leggi anche: Dybala, 76 giorni senza gol: la Roma si affida alla Joya contro il Sassuolo

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.