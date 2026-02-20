Il giallo Dybala si infittisce | stop a tempo indeterminato e spettro operazione per la Joya
Paulo Dybala si ferma a causa di un infortunio serio, che potrebbe richiedere un intervento chirurgico. La Juventus ha confermato che l’attaccante argentino resterà fuori dal campo per un periodo indefinito, alimentando dubbi sul suo rientro. La squadra si prepara a dover fare a meno di una figura chiave, mentre i medici monitorano attentamente le sue condizioni. La decisione definitiva sulla possibile operazione arriverà tra qualche giorno, lasciando i tifosi in attesa di aggiornamenti ufficiali.
L’attualità in casa giallorossa è disarmante: Paulo Dybala non rientrerà in gruppo nemmeno oggi, facendo sprofondare Trigoria in uno stato di incertezza totale. Lo stop della “Joya” assume i contorni di un’assenza a tempo indeterminato: l’argentino salterà certamente la sfida contro la Cremonese e la sua presenza nel big match del 1° marzo contro la Juventus è ormai avvolta da nubi fittissime. Nonostante l’ottimismo iniziale di Gian Piero Gasperini, che lo considerava convocabile già prima della trasferta di Napoli, il ginocchio sinistro continua a tormentare il calciatore. Il dolore, acuto nei cambi di direzione e nel momento del calcio, impedisce all’attaccante di riprendere l’attività agonistica, rendendo vane le previsioni ottimistiche delle scorse settimane.🔗 Leggi su Sololaroma.it
Leggi anche: Dybala, sospiro di sollievo: solo due settimane di stop. La Joya punta al rientro col Napoli
Leggi anche: Dybala, 76 giorni senza gol: la Roma si affida alla Joya contro il SassuoloLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: AS Roma - sito ufficiale; #Napoli-Roma, tegola anche per i giallorossi: #Dybala verso il forfait, #Soulé resta in dubbio Nonostante l'avessero dato tutti come titolare certo fino a qualche ora fa, ecco che arriva la notizia: out Dybala. In dubbio Soule https://www.ilnapolista.it/2026/02/napo; Ansia Gasp per i signori in giallo: Mancini con la Cremonese partirà dalla panchina -; Dybala e Soulé: destini incrociati.
Per la Joya escluso l'intervento chirurgico, ma il ginocchio continua a dare fastidioLa Joya è ancora in sospeso. Nemmeno ieri, infatti, Paulo Dybala si è allenato in gruppo e ora rischia di dare forfait anche contro la Cremonese. Nonostante l’esito negativo degli esami sostenuti a in ... gazzetta.it
IL PILATES E…CR7L'argentino ha rilasciato un'intervista all'ex rugbista Augustin Creevy sul suo canale YouTube: Il calcio oggi è molto fisico. Quindi se non sei preparato, ti passano sopra ... gazzetta.it
Vado a memoria, quindi sicuramente sbaglio, ma mi ricordo un giallo a Tomori per eccesso di esultanza dopo che un avversario aveva sbagliato un rigore (Dybala in Milan-Roma) Qui anche Bastoni è stato ammonito, no x.com
#Napoli-Roma, tegola anche per i giallorossi: #Dybala verso il forfait, #Soulé resta in dubbio Nonostante l'avessero dato tutti come titolare certo fino a qualche ora fa, ecco che arriva la notizia: out Dybala. In dubbio Soule https://www.ilnapolista.it/2026/02/napo - facebook.com facebook