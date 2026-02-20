Il gala dell’equitazione Premiati i centri versiliesi

Il galà dell’equitazione si è svolto al teatro Cartiere Carrara di Firenze, dove sono stati premiati numerosi centri e cavalieri della Versilia. La manifestazione ha premiato le eccellenze locali, tra cui il centro equestre di Motrone, che ha conquistato diversi riconoscimenti. Durante l’evento, gli atleti hanno mostrato le loro abilità in diverse discipline, attirando l’attenzione del pubblico e degli esperti. La serata ha messo in luce il talento e la dedizione di chi lavora nel mondo dell’equitazione nella zona. La competizione ha coinvolto anche i giovani promesse del settore.

Tanti cavalieri e centri equestri versiliesi protagonisti al galà dell'equitazione toscana, ospitato al teatro Cartiere Carrara di Firenze. Oltre seicento gli invitati, tra questi anche il presidente nazionale della Fise Marco Di Paola. A fare gli onori di casa il presidente del Comitato Toscano (organizzatore dell'evento) Marco Innocenti e con lui tutto il consiglio. Premiati il centro equestre Dunia Ranch di Pietrasanta con il tecnico Simona Lazzareni e gli atleti Giulia e Aurora Fruzzetti, Alice Palma; il centro equestre Le Pianore di Pietrasanta con il tecnico Francesca Andreozzi e gli atleti Arianna Donati, Vanessa Francesconi, Irene Trasatti, Egle Altavilla, Alissa Rossi, Filippo Maggiorelli, Ginevra Baldi, Eva ed Elide Galleni, Ada Evangelisti, Isabella Hoxha; il centro equestre Le Prade di Pietrasanta con l'istruttore Giulia Piccini e gli atleti Adele Fruzzetti, Greta Buselli, Sofia Galeotti, Letizia Ligas; l'Unicorno di Viareggio dei tecnici Elena e Silvia Lucchesi con gli atleti Valeria Tomei, Ursula e Gilda Seeger, Emma Mascolo, Camilla Grassani, Elisa Puccio, Alessandro Storni, Matilde Soro, Sofia Mancini; il centro ippico Versilia dell'istruttore Costanza Albioni e gli atleti Ludovica Bellucci, Vittoria Arnaboldi, Anna Passavanti, Alessandra Tomei, Virginia Fruzzetti, Aurora Scacciati.