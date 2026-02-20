Il fratello di Claps | Oki uccisa il 12 come già Elisa ed Heather convinto Restivo coinvolto

Il fratello di Claps ha dichiarato di essere certo che l’assassino di Oki abbia agito il 12, come già avvenuto con Elisa e Heather. Secondo lui, il sospetto più forte ricade su Danilo Restivo, che ritiene coinvolto anche in questo nuovo delitto. La sua convinzione si basa su dettagli raccolti durante le indagini e sui collegamenti con i precedenti omicidi. La famiglia aspetta risposte chiare sulle cause di questa serie di violenze.

(Adnkronos) – ''Già da tempo, già dall'inizio, sono convinto che Danilo Restivo sia dietro questo altro omicidio. Ne sono certo per le modalità ed è evidente che Benguit non sia colpevole''. Così all'Adnkronos Gildo Claps, fratello di Elisa, la ragazza di Potenza uccisa il 12 settembre del 1992, dopo la risonanza del servizio giornalistico della Bbc che sostiene la tesi di un presunto coinvolgimento di Danilo Restivo, assassino di Elisa Claps, anche per il femminicidio della studentessa sudcoreana Jong-Ok Shin, nota come Oki, uccisa a coltellate il 12 luglio 2002 a Bournemouth, in Inghilterra.