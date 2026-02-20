Il Forrest Gump d' Italia è arrivato in Casentino

A 43 anni ha deciso di fare tutto il Sentiero Italia, un percorso che unisce da nord a sud tutto il Paese. Completati 12 cammini in meno di un anno e mezzo. Luca Terenziani, un passato da runner a livello agonistico, da un paio d'anni ha scoperto la passione per la montagna e, soprattutto, per i "cammini" in solitaria. Poi condivide le sue imprese con migliaia di follower – circa 25mila su Facebook e 14mila su Instagram - postando meravigliosi paesaggi, notti in tenda, falò improvvisati, e qualche incontro con i paesani che lo plaudono e gli offrono ristoro lungo la via. L’altro ieri Luca è arrivato a Badia Prataglia accolto dal gruppo sportivo del paese del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi e dall’amministratore del comune di Poppi Jamal Casetti.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

