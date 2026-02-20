Il filantropo è caduto in disgrazia | Gates rinuncia all’evento in India

Bill Gates ha deciso di non partecipare a un importante evento in India dedicato all’intelligenza artificiale, dopo che sono emerse indiscrezioni sui suoi legami con Jeffrey Epstein. La sua assenza ha sorpreso gli organizzatori e ha sollevato dubbi sulla sua presenza futura nel settore tecnologico. La decisione arriva in un momento di crescente attenzione pubblica sui rapporti tra figure influenti e personaggi controversi. La sua assenza si può notare tra gli ospiti previsti e le discussioni in corso.