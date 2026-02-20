Il filantropo è caduto in disgrazia | Gates rinuncia all’evento in India
Bill Gates ha deciso di non partecipare a un importante evento in India dedicato all’intelligenza artificiale, dopo che sono emerse indiscrezioni sui suoi legami con Jeffrey Epstein. La sua assenza ha sorpreso gli organizzatori e ha sollevato dubbi sulla sua presenza futura nel settore tecnologico. La decisione arriva in un momento di crescente attenzione pubblica sui rapporti tra figure influenti e personaggi controversi. La sua assenza si può notare tra gli ospiti previsti e le discussioni in corso.
I documentati legami con Jeffrey Epstein affossano mister Microsoft: non va al summit sull’Ia. Ieri Bill Gates ha annullato il suo intervento previsto in India a un summit sull’Intelligenza artificiale. In una nota, la Fondazione Gates ha spiegato che, «dopo un’attenta valutazione e per garantire che l’attenzione rimanga sulle priorità chiave dell’Ai Summit, Gates non terrà il suo discorso». Per il resto, la fondazione ha aggiunto di «restare pienamente impegnata nel lavoro in India per promuovere obiettivi comuni in materia di salute e sviluppo».🔗 Leggi su Laverita.info
