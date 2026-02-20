Il fattore Solet accende i radar delle big | l’Inter prova il sorpasso sulla concorrenza

Oumar Solet si sta facendo notare come protagonista nell’Udinese, attirando l’interesse delle grandi squadre italiane. La sua crescita come difensore centrale ha portato l’Inter a valutare seriamente un possibile acquisto, spinta dalla volontà di rafforzare la linea arretrata. Le pretendenti si muovono per assicurarsi il giocatore, che ha già mostrato sicurezza e personalità in campionato. La sessione di mercato estiva si avvicina e le trattative si fanno più intense.