Il fattore Solet accende i radar delle big | l’Inter prova il sorpasso sulla concorrenza
Oumar Solet si sta facendo notare come protagonista nell’Udinese, attirando l’interesse delle grandi squadre italiane. La sua crescita come difensore centrale ha portato l’Inter a valutare seriamente un possibile acquisto, spinta dalla volontà di rafforzare la linea arretrata. Le pretendenti si muovono per assicurarsi il giocatore, che ha già mostrato sicurezza e personalità in campionato. La sessione di mercato estiva si avvicina e le trattative si fanno più intense.
L’ascesa prepotente di Oumar Solet nel cuore della difesa dell’ Udinese ha innescato una vera e propria guerra di mercato tra le potenze della Serie A, con Inter, Juventus, Roma e Milan pronte a darsi battaglia per il centrale classe 2000 in vista della sessione estiva. Arrivato in Friuli da svincolato e rigenerato dopo un calvario fisico che ne aveva frenato le ambizioni, il francese è oggi il fulcro della retroguardia bianconera, attirando l’interesse dei club d’élite grazie a un mix di strapotere atletico e pulizia d’intervento. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte dalla redazione di Calciomercato.🔗 Leggi su Sololaroma.it
Leggi anche: Solet Inter, il suo nome non è mai uscito dai radar nerazzurri: opzione concreta anche a gennaio?
Leggi anche: Chiesa Juve, la pista si accende per il ritorno dell’ex Fiorentina a Torino: occhio alla concorrenza in Serie A. C’è l’interesse della big, ecco qualeVedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
#Udinese, l’assenza di #Davis è un fattore: ora #Runjaic deve inventarsi una soluzione - facebook.com facebook