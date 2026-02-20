Il farmacista cresciuto in periferia e che crea nel suo quartiere una farmacia aperta 365 giorni fino alle 23
Il farmacista, cresciuto in una periferia di città, ha deciso di aprire una farmacia aperta tutto l’anno, fino alle 23. La sua scelta ha portato un servizio costante a molti residenti, che ora trovano assistenza anche di sera. Da bambino, correva tra le strade del quartiere, e oggi ha trasformato il suo vissuto in un impegno concreto per la comunità. La farmacia rappresenta un punto di riferimento quotidiano per i vicini.
In quel quartiere è cresciuto. In quelle strade tutti lo ricordano, non solo come il figlio del dottore, ma anche e soprattutto come uno dei ragazzi del rione. E lì in quel rione Alberto Beretta, farmacista, ha deciso di inaugurare un servizio speciale, aperto tutti i giorni dell’anno fino alle 23, così da offrire un aiuto concreto a quelle tante famiglie e persone di cui conosce bene i bisogni. Da qui nasce l’idea de “La Farmacia di Monza 3.0” che da poche settimane si è trasferita da via Cederna in viale Ugo Foscolo. Una scelta della quale il suo farmacista, Alberto Beretta, va molto fiero. Una scelta nata proprio per offrire un servizio molto speciale a quel quartiere popolare nel quale è nato ed è cresciuto e al quale è profondamente legato.🔗 Leggi su Monzatoday.it
