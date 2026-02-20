Il farmacista cresciuto in periferia e che crea nel suo quartiere una farmacia aperta 365 giorni fino alle 23

Un farmacista, cresciuto in periferia, ha deciso di aprire una farmacia aperta tutto l’anno fino alle 23. La scelta nasce dalla volontà di offrire assistenza a chi lavora fino a tardi o non può spostarsi facilmente. La sua farmacia si trova proprio nel quartiere dove è cresciuto, vicino alle scuole e alle fermate dei bus. Molti residenti apprezzano l’impegno e si affidano quotidianamente alla sua presenza. La farmacia è diventata un punto di riferimento nel rione.

In quel quartiere è cresciuto. In quelle strade tutti lo ricordano, non solo come il figlio del dottore, ma anche e soprattutto come uno dei ragazzi del rione. E lì in quel rione Alberto Beretta, farmacista, ha deciso di inaugurare un servizio speciale, aperto tutti i giorni dell'anno fino alle 23, così da offrire un aiuto concreto a quelle tante famiglie e persone di cui conosce bene i bisogni. Da qui nasce l'idea de "La Farmacia di Monza 3.0" che da poche settimane si è trasferita da via Cederna in viale Ugo Foscolo. Una scelta della quale il suo farmacista, Alberto Beretta, va molto fiero. Una scelta nata proprio per offrire un servizio molto speciale a quel quartiere popolare nel quale è nato ed è cresciuto e al quale è profondamente legato.

