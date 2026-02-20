il documento su cinturrino i pusher nello stabile aler e le richieste di contanti

Il documento su Cinturrino rivela che i pusher operano nello stabile Aler, alimentando richieste di contanti tra i residenti. La notizia circola da giorni, fin dai momenti successivi alla morte di Abderrahim Mansouri, avvenuta il 26 gennaio nel tardo pomeriggio. Le voci indicano che lo stabile è diventato un punto di riferimento per attività illecite, con alcune persone che chiedono denaro in cambio di protezione o silenzio. La situazione crea tensione tra gli abitanti e aumenta la preoccupazione nel quartiere.

Le voci si rincorrono da giorni con insistenza. Anzi, sin dalle ore immediatamente successive alla morte di Abderrahim Mansouri, avvenuta nel tardo pomeriggio del 26 gennaio. Voci sul conto di Carmelo Cinturrino, l’assistente capo di 42 anni accusato dell’ omicidio volontario del ventottenne marocchino. Voci che riferiscono di condotte poco chiare nella sua attività di investigatore del commissariato Mecenate. Voci che arrivano quasi sempre dal mondo di mezzo di piazzale Gabrio Rosa e dintorni e che di conseguenza vanno trattate con estrema cautela. Voci, è bene precisarlo, che al momento non hanno trovato riscontri nell’indagine della Squadra mobile e di cui non abbiamo mai dato conto in queste settimane proprio perché difficilmente verificabili in una fase in cui gli inquirenti si stanno concentrando soprattutto sulla ricostruzione dell’omicidio di via Impastato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

