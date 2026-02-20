Il destino dello ’Zanardi’ | Appartiene al Comune

La Regione prende posizione sullo " Zanardi equestre ". Nella sua risposta all’interrogazione firmata dalla consigliera di opposizione Elena Ugolini, l’assessora regionale alla Cultura Gessica Allegni - a proposito del pannello su cui nel 1984 il fumettista e pittore marchigiano Andrea Pazienza dipinse quella gigantografia del suo più famoso personaggio, avventurosamente salvata dalla distruzione da un privato cittadino che lo conserva tuttora - non lascia dubbi: quel dipinto, in barba all’azione di chi ha l’indubbio merito di aver salvato l’opera, è del Comune di Cesena. "L’assessora - scrive in una nota la consigliera regionale Ugolini - ha escluso la possibilità di considerarlo ‘res derelicta’ perché il Comune non avrebbe mai manifestato una volontà di abbandono né un proposito di smontaggio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La rabbia di Michele Pazienza sul caso dello ‘Zanardi equestre’ conteso: “Opera destinata alla discarica, il Comune non se la merita”Michele Pazienza esprime il suo disappunto riguardo alla gestione dell’opera realizzata dal fratello nel 1984, che ora viene contestata e considerata destinata alla discarica.

