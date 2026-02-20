Il decreto Bollette spegne in Borsa i produttori d’energia

Il decreto Bollette ha causato un forte calo delle azioni di Edison, Enel e A2A in Borsa. L’aumento dell’Irap e i costi aggiuntivi per le energie rinnovabili hanno pesato sulle aziende del settore. Gli investitori hanno reagito vendendo le azioni, temendo un impatto negativo sui profitti. La Banca centrale europea ha espresso preoccupazione per le spese troppo alte delle famiglie italiane, mentre le quotazioni energetiche continuano a crollare. La situazione rimane molto volatile.