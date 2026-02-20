Il decreto Bollette spegne in Borsa i produttori d’energia
Il decreto Bollette ha causato un forte calo delle azioni di Edison, Enel e A2A in Borsa. L’aumento dell’Irap e i costi aggiuntivi per le energie rinnovabili hanno pesato sulle aziende del settore. Gli investitori hanno reagito vendendo le azioni, temendo un impatto negativo sui profitti. La Banca centrale europea ha espresso preoccupazione per le spese troppo alte delle famiglie italiane, mentre le quotazioni energetiche continuano a crollare. La situazione rimane molto volatile.
La Borsa non fa comizi, non rilascia interviste, non twitta indignazione. Si limita a vendere. E quando vende in massa, il messaggio arriva senza bisogno di conferenze stampa. Mentre il governo presenta il decreto Bollette per aiutare le famiglie con cinque miliardi («Intervento coraggioso» l’ha definito Giorgia Meloni), Piazza Affari va in blackout. I titoli dell’energia hanno cominciato a perdere quota come se qualcuno avesse staccato l’interruttore della fiducia. Edison è stata la più colpita, lasciando sul terreno il 6,4%. Enel segue con un meno 4% che pesa più di quanto sembri, considerata la dimensione e il ruolo sistemico del gruppo.🔗 Leggi su Laverita.info
Leggi anche: Sconti per imprese e famiglie, più tasse per i produttori di energia. Cosa c’è nel decreto Bollette
Leggi anche: Decreto bollette, cosa c’è nel testo che scontenta tutti: rimborsi ai produttori di energia da gas e bonus sociale dimezzatoVedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Transizione ecologica, De Rosa: Una gara di annunci che spegne le fabbriche.
Sconti per imprese e famiglie, più tasse per i produttori di energia. Cosa c’è nel decreto BolletteNella norma un bonus da 115 euro per 2,7 milioni di famiglie indigenti e misure per abbassare in modo strutturale il prezzo di gas ed elettricità. Le utility ... repubblica.it
Il decreto bollette: dal bonus all'Irap, allo spalma-incentiviIl giorno dopo l'approvazione in Consiglio dei ministri del decreto legge sulle bollette, che riduce i costi dell'energia per famiglie e imprese, i titoli delle società energetiche soffrono ancora in ... ansa.it
Decreto bollette, come funziona il bonus sociale da 115 euro ilsole24ore.com/art/decreto-bo… x.com
Una bugiarda che fa sciacallaggio politico sui poveri! Bollette, Meloni annuncia “315 euro di bonus totale” per le famiglie vulnerabili. Ma conta anche i 200 euro che valevano solo per il 2025 di Chiara Brusini In realtà il bonus straordinario previsto dal decreto - facebook.com facebook