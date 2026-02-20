Il Cus Catania alza i remi verso il futuro | caccia ai talenti per i Cnu 2026

Il Cus Catania ha annunciato una nuova campagna di reclutamento di giovani talenti, per prepararsi ai Cnu 2026. La sezione canottaggio, attiva dal 1948 e affiliata alla Federazione Italiana, punta a rinforzare il team con atleti promettenti provenienti dalle scuole locali. L’obiettivo è scoprire nuovi ragazzi che possano portare energia e competizione nella squadra. La selezione partirà nelle prossime settimane, coinvolgendo anche sedici istituti scolastici della zona. La ricerca di nuovi talenti si fa più intensa in vista della grande sfida futura.

Dopo il bronzo conquistato nel doppio pesi leggeri femminile ai Cnu 2025, il Cus Catania Canottaggio apre le selezioni per formare la squadra che parteciperà ai Campionati Nazionali Universitari 2026. Dal 23 febbraio al 20 marzo, corso riservato agli studenti Unict alla cittadella universitaria. La sezione canottaggio del Cus Catania, affiliata alla Federazione Italiana Canottaggio dal 1948, intreccia tradizione e futuro con un obiettivo preciso: arrivare ai Cnu 2026 con una squadra ancora più competitiva. L'eco dell'impresa 2025 è ancora vivo. Nell'edizione primaverile dei Campionati Nazionali Universitari, l'equipaggio cusino del doppio pesi leggeri femminile ha conquistato uno splendido bronzo sulla distanza olimpica dei 2.