Il cuore scozzese del Napoli | McTominay sfida il dolore per la notte di Bergamo
Scott McTominay ha deciso di parlare dopo settimane di silenzio, rivelando il suo impegno nonostante il dolore. Il centrocampista del Napoli, assente da alcune partite, ha spiegato di aver superato le difficoltà fisiche per essere presente contro l'Atalanta a Bergamo. La sua presenza sul campo rappresenta una scelta coraggiosa, considerando la lesione che lo ha tenuto fuori a lungo. McTominay ha anche condiviso le sfide personali affrontate in questi mesi, dimostrando grande determinazione. La sua voglia di tornare in campo si fa sentire chiaramente.
Scott McTominay si mette a nudo. L’anima pulsante del centrocampo del Napoli, fermo ai box nelle ultime settimane, ha rotto il silenzio in una lunga intervista concessa al Corriere dello Sport, affrontando con disarmante onestà il momento più complesso dal suo arrivo in Italia. Lo scozzese, diventato in pochi mesi l’idolo del “Maradona”, sta lottando contro un problema al tendine del gluteo che ne ha minato la continuità, obbligandolo a saltare sfide cruciali come quelle contro Como e Roma. «Voglio disperatamente giocare, ma devo essere sicuro del mio stato», ha confessato l’ex Manchester United, confermando come la sua presenza domenica contro l’ Atalanta resti un rebus che si scioglierà solo a ridosso del fischio d’inizio alla New Balance Arena.🔗 Leggi su Serieagoal.it
Leggi anche: Allarme McTominay: ginocchiata di Zaccagni, lo scozzese a terra disperato per il dolore (poi si rialza)
Leggi anche: Napoli, allarme McTominay: lo scozzese non convocato da Conte contro il ComoLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Sei Nazioni 2026, 2° giornata, Considerazioni sparse; Bridgerton 4, cosa sono le uova alla scozzese e dove assaggiarlevarle; Il Castello di Balmoral, la residenza estiva della famiglia reale tra le Highlands scozzesi; Olimpiadi, le pagelle: Mouat, una lettera da 8,5. La sbronza di Danika Mason è da 4.
Il cuore dell'ItalRugby, Scozia battuta sotto il diluvio all'esordio del Sei NazioniOra c'è l’appuntamento a Dublino per la sfida all’Irlanda, mentre all’Olimpico l’Italia tornerà tra un mese, il prossimo 7 marzo, contro l’Inghilterra ... msn.com
Il cuore destinato inizialmente a Domenico ora batte altrove. Non a Napoli, ma a Bergamo, all’ospedale Papa Giovanni XXIII, nel petto di un altro bambino di due anni, primo nella lista nazionale d’urgenza. È successo nella notte tra martedì e mercoledì. Poche - facebook.com facebook