Scott McTominay ha deciso di parlare dopo settimane di silenzio, rivelando il suo impegno nonostante il dolore. Il centrocampista del Napoli, assente da alcune partite, ha spiegato di aver superato le difficoltà fisiche per essere presente contro l'Atalanta a Bergamo. La sua presenza sul campo rappresenta una scelta coraggiosa, considerando la lesione che lo ha tenuto fuori a lungo. McTominay ha anche condiviso le sfide personali affrontate in questi mesi, dimostrando grande determinazione. La sua voglia di tornare in campo si fa sentire chiaramente.

Scott McTominay si mette a nudo. L’anima pulsante del centrocampo del Napoli, fermo ai box nelle ultime settimane, ha rotto il silenzio in una lunga intervista concessa al Corriere dello Sport, affrontando con disarmante onestà il momento più complesso dal suo arrivo in Italia. Lo scozzese, diventato in pochi mesi l’idolo del “Maradona”, sta lottando contro un problema al tendine del gluteo che ne ha minato la continuità, obbligandolo a saltare sfide cruciali come quelle contro Como e Roma. «Voglio disperatamente giocare, ma devo essere sicuro del mio stato», ha confessato l’ex Manchester United, confermando come la sua presenza domenica contro l’ Atalanta resti un rebus che si scioglierà solo a ridosso del fischio d’inizio alla New Balance Arena.🔗 Leggi su Serieagoal.it

Il "cuore scozzese" del Napoli: McTominay sfida il dolore per la notte di Bergamo

