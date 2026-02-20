Il cuore ‘imprigionato’ in un blocco di ghiaccio | guasto e inservibile Nessuno ha confermato la regolarità del trasporto

Napoli – Un cuore arrivato 'bruciato', imprigionato in un blocco di ghiaccio: guasto e inservibile. E intanto l'inchiesta accelera e si prepara a entrare nella sua fase più delicata. Dopo la trasmissione degli atti dalla Procura di Bolzano a quella di Napoli per competenza territoriale, potrebbero arrivare nelle prossime ore nuovi avvisi di garanzia, stavolta per il personale sanitario coinvolto nell'espianto. Il bimbo dal 'cuore bruciato' non ha più speranza: inizia la cura del dolore. La madre: "Con lui fino alla fine" In Alto Adige era stato aperto un fascicolo, finora contro ignoti, per responsabilità colposa per morte o lesioni in ambito sanitario, a seguito della denuncia di Federconsumatori Napoli.