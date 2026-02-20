Zetti ha affermato che la Conference League può influenzare positivamente il campionato, sfatando l’idea che non abbia valore. La vittoria di una squadra in questa competizione dà slancio e aumenta la fiducia dei giocatori, anche se la priorità resta il campionato. Un esempio concreto è la crescita dell’autostima che si manifesta in campo e il miglioramento delle prestazioni complessive. Questo risultato può dare una spinta in più alle squadre durante le partite più importanti del torneo domestico. La domanda ora riguarda il vero impatto di questa coppa sulla stagione.

Zetti Chi diceva che la Conference League non contava forse non diceva tutta la verità. Perché un bel risultato, indipendentemente dagli uomini in campo e dalle priorità di stagione, non può che far bene al morale e avere ricadute positive anche in vista del campionato. Vanoli non poteva far altro che optare per un ampio, condivisibile, turnover. E che scendessero in campo i titolari o le riserve, interessava soprattutto l’approccio e la gestione complessiva della gara. La squadra ha giocato senza rischiare niente, non ha preso gol (è già questa è una notizia) e ha portato a casa un risultato pesante che spalanca le porte agli ottavi di finale di Conference. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il commento. Se la coppa fa bene al campionato

Leggi anche: Il commento. Campionato e Coppa Italia: l’ora delle scelte

Leggi anche: La cioccolata calda fa bene al cuore se la bevi così

Le parole di Jannik Sinner sulla Coppa Davis

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.