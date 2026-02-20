Il Comitato Irpino Società Civile incontra la cittadinanza per il no al referendum sulla giustizia

Il Comitato Irpino Società Civile ha organizzato un incontro pubblico contro il referendum sulla giustizia, motivato dalla preoccupazione per le possibili conseguenze di questa riforma. L’appuntamento si terrà sabato 21 febbraio 2026 alle 17:00 al Circolo della Stampa di Avellino. Gli organizzatori vogliono coinvolgere i cittadini, spiegando i rischi e ascoltando le opinioni della comunità locale. L’obiettivo è promuovere un dibattito aperto e informato sui cambiamenti proposti. La partecipazione è aperta a tutti gli interessati.

