Il Cielo di Jupiter l' oroscopo per tutti i segni zodiacali

Il Cielo di Jupiter mostra che venerdì 20 febbraio 2026 porta cambiamenti per tutti i segni zodiacali. La posizione dei pianeti influisce sulle decisioni e sui rapporti quotidiani. In particolare, l’Ariete può sfruttare il giorno per rafforzare i legami con amici e familiari, grazie a un’energia positiva che favorisce incontri significativi. La giornata si presenta come un’occasione per dedicarsi a attività sociali e mettere in campo nuove idee. Molti sentiranno il bisogno di condividere momenti importanti con le persone care.

Il Cielo di Jupiter: ecco l'oroscopo di venerdì 20 febbraio 2026 per tutti i segni. ARIETE Per il primo della classe, venerdì è una giornata in cui il tempo libero diventa molto più di un semplice spazio vuoto: è un terreno fertile per costruire legami. Con Venere che continua a favorire il vostro lato relazionale e la Luna nel segno amplifica la disponibilità emotiva, il cielo vi invita ad aprirvi con fiducia. Nuove amicizie possono nascere in modo naturale: una conversazione, un incontro casuale, un contatto che si approfondisce. E attenzione: non si tratta solo di socialità leggera. Alcuni rapporti potrebbero trasformarsi in amicizie durature. 🔗 Leggi su Iltempo.it

LUNA PIENA IN LEONE 2026 - SEGNO PER SEGNO

