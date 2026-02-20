Il Celtic si batte in casa mentre perde anche il Lille

Il Celtic ha affrontato il Lille in casa, ma ha perso la partita e si è complicata la qualificazione agli spareggi di Europa League. La squadra scozzese ha tentato di reagire, ma ha subito due gol nel primo tempo, che hanno pesato sul risultato finale. Il Lille, invece, ha mostrato una buona organizzazione difensiva e ha sfruttato le occasioni per mettere in difficoltà l’avversario. La sfida si è conclusa con un risultato che lascia aperti molti scenari per il ritorno. La prossima partita si giocherà tra una settimana.