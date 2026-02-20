Il caso del veterinario arrestato a Treviso per spaccio di droga | incastrato da un pacco da Amsterdam
Un veterinario di Conegliano è stato arrestato a Treviso dopo che le forze dell’ordine hanno trovato droga nel suo pacco proveniente da Amsterdam. La polizia ha scoperto che l’uomo stava vendendo metanfetamina, MDVP e MDMA, nascosti tra le sue cose. L’arresto è avvenuto durante un controllo di routine, ma la scoperta ha svelato un traffico illecito di sostanze stupefacenti. Il veterinario ora si trova in carcere, in attesa di essere ascoltato dal giudice. La vicenda ha suscitato molta attenzione nella zona.
Un uomo di 52 anni, veterinario italiano originario di Conegliano e incensurato, è stato arrestato a Treviso per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’operazione è stata condotta a seguito di una segnalazione su un pacco sospetto proveniente da Amsterdam e destinato allo studio di un veterinario a Santa Lucia di Piave. Le indagini e la segnalazione del pacco sospetto Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’attività investigativa è partita dopo che le forze dell’ordine hanno ricevuto una segnalazione riguardante un pacco sospetto spedito da Amsterdam. Il plico era indirizzato a un veterinario con studio a Santa Lucia di Piave, nel territorio della provincia di Treviso.🔗 Leggi su Virgilio.it
