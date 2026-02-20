Il caregiver e l’anziano fragile | strumenti per la quotidianità

Il caregiver e l’anziano fragile: strumenti per la quotidianità Un caregiver si occupa di un anziano fragile, spesso in famiglia, perché la salute dell’anziano si sta deteriorando. La causa è il progressivo peggioramento delle sue condizioni e la necessità di supporto quotidiano. La gestione delle medicine, la preparazione dei pasti e le attività di assistenza rappresentano sfide quotidiane. Per affrontarle, si cercano strumenti pratici e soluzioni efficaci che migliorino la qualità di vita di entrambi.

Prendersi cura di un anziano fragile in ambito familiare è una responsabilità importante, che richiede attenzione, competenze e una costante capacità di adattamento. Sempre più persone scelgono di assistere direttamente i propri cari, evitando il ricorso a strutture residenziali, ma spesso si trovano ad affrontare difficoltà pratiche, emotive e organizzative. Il corso si terrà presso l'ITIS – Azienda pubblica di servizi alla persona (via Pascoli 31) ed è condotto da insegnanti certificati del Metodo Validation. Le lezioni, della durata di 60 minuti, si svolgeranno ogni lunedì dalle 17.30 alle 18.