Il caregiver e l’anziano fragile | strumenti per la quotidianità
Il caregiver e l’anziano fragile: strumenti per la quotidianità Un caregiver si occupa di un anziano fragile, spesso in famiglia, per garantire il suo benessere quotidiano. La cura richiede attenzione e strumenti pratici, come ausili per la mobilità e tecniche di gestione delle medicine. Gestire le esigenze di una persona anziana diventa una sfida quotidiana, soprattutto quando si convivono con problemi di memoria o difficoltà motorie. La preparazione e l’adattamento sono fondamentali per affrontare le piccole grandi emergenze di ogni giorno.
Prendersi cura di un anziano fragile in ambito familiare è una responsabilità importante, che richiede attenzione, competenze e una costante capacità di adattamento. Sempre più persone scelgono di assistere direttamente i propri cari, evitando il ricorso a strutture residenziali, ma spesso si trovano ad affrontare difficoltà pratiche, emotive e organizzative. Il corso si terrà presso l'ITIS – Azienda pubblica di servizi alla persona (via Pascoli 31) ed è condotto da insegnanti certificati del Metodo Validation.🔗 Leggi su Triesteprima.it
Sottovalutata e ancora sottodiagnosticata, la BPCO è una patologia che ha un impatto pesante sulla quotidianità di pazienti e caregiver. Un anticorpo monoclonale apre oggi una nuova prospettivaLa BPCO, ancora sottovalutata e sottodiagnosticata, colpisce milioni di persone nel mondo e peggiora la vita di chi deve affrontarla ogni giorno.
Bonus caregiver 2026, come richiederlo e requisiti: a che punto siamo con l’approvazioneManca ancora il via libera definitivo di Camera e Senato, ma già si inizia a sapere come funzionerà il bonus caregiver 2026 ... quifinanza.it
Caregiver familiare: il testo del ddl è arrivato in ParlamentoÈ stato pubblicato il testo del ddl presentato dal Governo per il riconoscimento e la tutela del caregiver familiare (anche se nel titolo il termine inglese non c'è). Il testo conferma le anticipazion ... vita.it
Il Centro per la Famiglia dell’Ambito Territoriale e Sociale di Saronno promuove tre incontri gratuiti di informazione rivolti alla cittadinanza e ai caregiver del territorio. L’iniziativa prevede due appuntamenti dedicati alla cura dell’anziano fragile e un incontro di - facebook.com facebook