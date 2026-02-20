Il caregiver e l’anziano fragile: strumenti per la quotidianità Un caregiver si occupa di un anziano fragile, spesso in famiglia, per garantire il suo benessere quotidiano. La cura richiede attenzione e strumenti pratici, come ausili per la mobilità e tecniche di gestione delle medicine. Gestire le esigenze di una persona anziana diventa una sfida quotidiana, soprattutto quando si convivono con problemi di memoria o difficoltà motorie. La preparazione e l’adattamento sono fondamentali per affrontare le piccole grandi emergenze di ogni giorno.

Prendersi cura di un anziano fragile in ambito familiare è una responsabilità importante, che richiede attenzione, competenze e una costante capacità di adattamento. Sempre più persone scelgono di assistere direttamente i propri cari, evitando il ricorso a strutture residenziali, ma spesso si trovano ad affrontare difficoltà pratiche, emotive e organizzative. Il corso si terrà presso l'ITIS – Azienda pubblica di servizi alla persona (via Pascoli 31) ed è condotto da insegnanti certificati del Metodo Validation.

Sottovalutata e ancora sottodiagnosticata, la BPCO è una patologia che ha un impatto pesante sulla quotidianità di pazienti e caregiver. Un anticorpo monoclonale apre oggi una nuova prospettivaLa BPCO, ancora sottovalutata e sottodiagnosticata, colpisce milioni di persone nel mondo e peggiora la vita di chi deve affrontarla ogni giorno.

