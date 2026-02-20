Il cardio in zona 2 è di tendenza ma è davvero la scelta giusta per te?

Il cardio in zona 2 sta diventando molto popolare, ma non sempre è la scelta migliore. Molti atleti e appassionati preferiscono questa tecnica perché permette di allenarsi senza troppo sforzo e di migliorare la resistenza. Tuttavia, alcuni esperti suggeriscono che potrebbe non essere efficace per tutti, soprattutto per chi cerca risultati più rapidi. Un esempio concreto è la crescente diffusione di allenamenti in questa zona, anche tra principianti. Alla fine, ogni persona deve valutare se questa strategia si adatta alle proprie esigenze.

Il cardio in zona 2 viene riassunto attraverso uno slogan, “Corri piano per correre veloce”, che ha conquistato il mondo del fitness sui social. Questo concetto di scienza dello sport, un tempo poco conosciuto, negli ultimi tre anni, è diventato una sorta di dogma per molti atleti amatoriali. Gli influencer del running e gli autori di podcast che si occupano di salute parlano spesso dei benefici dell'esercizio a bassa intensità. Molti runner stanno gestendo con più lentezza le loro corse quotidiane. E tanti TikToker promuovono la camminata in salita (come l' allenamento 12-3-30 ) come chiave per perdita di grasso, longevità ed equilibrio ormonale.🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Il cardio in zona 2 è di tendenza, ma è davvero la scelta giusta per te? Leggi anche: A Roma il caffè si beve al vetro, ma è davvero la scelta giusta? Leggi anche: Milan, stoccata di Disasi: “Il West Ham è la scelta giusta per me, qui mi volevano davvero” Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Il cardio soft è l’ultima tendenza nel mondo del fitness, ma sai di cosa si tratta?; Montaggio di attrezzi e pavimentazione: in viale Kennedy partiti i lavori per la nuova area fitness; Novità per il Colle Campigli: un percorso fitness e un collegamento pedonale tra via Crispi e via Manara; Bari, area fitness a Poggiofranco e nuovi luci a san Pasquale: oggi le inaugurazioni. 7 cose che ho imparato correndo in zona 2 per un anno interoRicordiamo che l'allenamento in zona 2 è un'attività svolta al 60-75% della frequenza cardiaca massima. Delle cinque zone di frequenza cardiaca, dove la zona 1 corrisponde a un esercizio molto leggero ... runnersworld.com Respira. Accelera. Spingi. La nuova zona cardio di Juta è pronta e aspetta solo te. Tapis roulant, bike ed ellittiche Technogym di ultima generazione per allenarti meglio, monitorare ogni progresso e trasformare ogni minuto in energia pura. Che tu voglia sca - facebook.com facebook