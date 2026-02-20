Il cappello di Tajani il ritratto di Meloni il cellulare di Casini Queste le avete viste?

Giorgia Meloni ha partecipato a diverse iniziative questa settimana, tra cui il forum di Addis Abeba, dove ha ricevuto un ritratto realizzato dagli studenti locali, e una visita alle Olimpiadi. Nel frattempo, sono stati visti anche il cappello di Tajani e il cellulare di Casini, che attirano l’attenzione tra i presenti. La presidente del Consiglio ha incontrato vari rappresentanti e visitato diverse location. Questi eventi si susseguono senza sosta nel suo fitto calendario.

Settimana piena per la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, impegnata prima con il forum di Addis Abeba, dove ha ricevuto un ritratto fatto dagli studenti italiani di una scuola del luogo, per poi fare una visita alle Olimpiadi, poi a Niscemi e poi ancora alle celebrazioni dei Patti Lateranensi. Anche il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha avuto un calendario piuttosto fitto. In uno degli incontri romani, ha ricevuto in dono un berretto e una sciarpa con i simboli del Canada, incontrando la ministra degli Esteri del Paese nordamericano. E poi Pizzi ha pizzicato un baciamano con inchino di Gianni Letta a Marta Cartabia e un Pier Ferdinando Casini impegnato a leggere qualcosa sul suo cellulare.🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Il cappello di Tajani, il ritratto di Meloni, il cellulare di Casini. Queste le avete viste? Leggi anche: L’albero di Conte, il parmigiano di Meloni, i regali di Boschi. Queste le avete viste? Leggi anche: Il selfie di Meloni e Takaichi, la sigaretta di Renzi, il casco di Salvini. Queste le avete viste? Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Tajani in Parlamento sul Board of peace, le riflessioni di Meloni su Washington; Tajani indossa il cappellino della nazionale canadese di hockey; Tajani: Italia locomotiva dell’Europa. Superare i danni del Green deal; Dialogo di Antonio Tajani, Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri con Alfonso Luzzi, Presidente del Movimento Cristiano Lavoratori. Upside down. Il Board of Peace e il meraviglioso mondo sottosopra di TajaniIl ministro degli Esteri dice che è andato a Washington perché il Board of Peace è voluto dalle Nazioni Unite ed era ... huffingtonpost.it La solitudine di Tajani. Non vuole andare al Board ed è solo in Aula. il Pd lo attacca con le frasi di Marina B. L'idea di inviare PeronaciL'opposizione parla di neocolonalismo, Marina Berlusconi non ama Trump e in mezzo resta il ministro. Si ragiona se mandare l'ambasciatore in America, Marco Peronaci, o i viceministri. La difesa del ... ilfoglio.it Tajani al Board of Peace con il cappello MAGA condanna l'Italia a essere ricordata come complice del processo di colonizzazione di Gaza mentre il genocidio è ancora in corso. #gaza #palestina #freepalestine - facebook.com facebook