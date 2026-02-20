Il capoufficio dell’Undp a Gaza Alessandro Mrakic a TPI | La lunga strada della Striscia dalle macerie alla ricostruzione

Alessandro Mrakic, responsabile dell’Undp a Gaza, spiega che il conflitto ha lasciato quasi due milioni di sfollati e un territorio in crisi. La distruzione di circa l’80% degli edifici ha generato almeno 61 milioni di tonnellate di macerie, mentre i bombardamenti riprendono anche durante le pause. La popolazione vive tra rifiuti accumulati e case distrutte, con molte persone costrette a vivere in condizioni precarie. La strada dalla devastazione alla ricostruzione si presenta lunga e difficile per Gaza.

Quasi due milioni di sfollati, praticamente tutta la popolazione in povertà, 900mila tonnellate di rifiuti accumulati dall’inizio del conflitto, almeno 61 milioni di tonnellate di macerie prodotte dalla distruzione o dal danneggiamento di quasi l’80% degli edifici e i bombardamenti che riprendono sporadicamente malgrado la tregua. Dopo due anni di guerra tra Israele e Hamas e almeno 71mila vittime, la situazione a Gaza è disastrosa: i servizi idrici e igienico sanitari sono al collasso e i danni ambientali al suolo, alle riserve di acqua dolce e alla costa contribuiscono ad alimentare la crisi umanitaria, aggravata dagli ostacoli all’afflusso degli aiuti.🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Il capoufficio dell’Undp a Gaza Alessandro Mrakic a TPI: “La lunga strada della Striscia dalle macerie alla ricostruzione” Leggi anche: Dalle macerie di Gaza al cuore dell'Umbria: un bambino trova accoglienza e cure a Perugia Leggi anche: Gaza, appello dell’ambasciatrice: “L’Italia riconosca la Palestina e il Papa entri nell’inferno della Striscia” Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: È uscito il nuovo numero di The Post Internazionale. Da oggi potete acquistare la copia digitale - TPI. Alessandro Di Battista. . Genocidio a Gaza: 72.000 civili uccisi e la risposta è delegittimare chi denuncia I MIEI PROSSIMI APPUNTAMENTI - Sabato 28 febbraio THIENE (Vicenza), alle 21.00 al teatro comunale sarò in scena con il mio monologo “Scomode ver - facebook.com facebook