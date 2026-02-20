Il business dei migranti a Ventimiglia | 300 euro per viaggio in taxi 50 a piedi

La polizia ha arrestato alcuni uomini coinvolti nel traffico di migranti a Ventimiglia, dove i viaggi costano fino a 300 euro in taxi e 50 a piedi. Le indagini hanno rivelato un giro di affari illegale tra Italia e Francia, con tratte organizzate per far passare clandestini. Sono state eseguite misure restrittive, tra cui lunghe detenzioni e obblighi di dimora. Le autorità hanno intercettato i trasporti e fermato alcuni componenti della rete. Le operazioni proseguono per smantellare l’intera organizzazione.

Misure cautelari in carcere e un obbligo di dimora. Sono i provvedimenti eseguiti fra Italia e Francia per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. La banda trafficava sul passaggio di migranti attraverso la frontiera di Ventimiglia. Servizio di Alessandra Camarca