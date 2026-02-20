Il bunker dei deluchiani | così è stata blindata IFEL Campania prima del voto

Il nome di Ifel Campania finisce sotto i riflettori a causa delle recenti nomine contestate, che hanno sollevato dubbi tra gli addetti ai lavori. La giunta Fico ha introdotto nuove strategie per limitare gli sprechi, rafforzando le pratiche di controllo interno. Prima del voto, l'ente è stato messo sotto stretta sorveglianza, con misure di sicurezza rafforzate per evitare interferenze esterne. Questa mossa mira a garantire trasparenza e correttezza nelle decisioni amministrative. Le autorità continuano a monitorare attentamente la situazione.