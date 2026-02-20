Il bunker dei deluchiani | così è stata blindata IFEL Campania prima del voto
Il nome di Ifel Campania finisce sotto i riflettori a causa delle recenti nomine contestate, che hanno sollevato dubbi tra gli addetti ai lavori. La giunta Fico ha introdotto nuove strategie per limitare gli sprechi, rafforzando le pratiche di controllo interno. Prima del voto, l'ente è stato messo sotto stretta sorveglianza, con misure di sicurezza rafforzate per evitare interferenze esterne. Questa mossa mira a garantire trasparenza e correttezza nelle decisioni amministrative. Le autorità continuano a monitorare attentamente la situazione.
Ifel Campania sotto osservazione dopo nomine contestate, indagini e nuove linee guida anti-sprechi della giunta Fico.🔗 Leggi su Fanpage.it
Commissioni consiliari Campania, “A testa alta” pigliatutto: i deluchiani saranno rilevanti in ConsiglioQuesta mattina si è conclusa la ripartizione delle commissioni consiliari in Regione.
