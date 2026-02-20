Il braccialetto elettronico la fuga e i video sui social Salvatore Del Campo arrestato a Londra | la latitanza si è conclusa a St Pancras

Salvatore Giovanni Mario Del Campo è stato catturato a Londra, dove si nascondeva dopo aver evitato il controllo con un braccialetto elettronico. La sua fuga, documentata anche sui social, ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine. La polizia britannica lo ha arrestato in una stazione di St Pancras, mettendo fine a mesi di latitanza. Ora si trova in attesa di essere estradato in Italia, dove dovrà rispondere delle accuse a suo carico.

Le indagini, sviluppate anche con attività tecniche e cooperazione internazionale, hanno consentito di localizzarlo nel Regno Unito ANCONA – È stato arrestato a Londra dopo mesi di latitanza ed è ora in attesa di estradizione in Italia Salvatore Giovanni Mario Del Campo, evaso dagli arresti domiciliari dove si trovava con braccialetto elettronico in un’abitazione della provincia di Siena. L’uomo era destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Ancona per atti persecutori nei confronti dell’ex compagna, con cui aveva convissuto a Osimo. Secondo quanto ricostruito dalla Squadra Mobile dorica, coordinata dalla Procura di Ancona, nel marzo 2025 Del Campo avrebbe tempestato la donna di telefonate e messaggi, esercitando pressioni psicologiche anche in relazione alla scelta di vaccinare la figlia minore.🔗 Leggi su Anconatoday.it

