Il bivio di Lorenzo Pellegrini | tra il richiamo di Tudor a Londra e l’ultima offerta giallorossa

Lorenzo Pellegrini rischia di lasciare la Roma a fine stagione, dopo che il tecnico Tudor ha espresso interesse a portarlo a Londra. Il centrocampista, che ha segnato 10 gol in campionato, ha ricevuto anche una nuova proposta dal club giallorosso, ma la sua decisione resta incerta. La situazione si sbloccherà nelle prossime settimane, mentre il giocatore riflette sul suo futuro e sulle offerte arrivate. La sua scelta potrebbe influenzare la squadra nella prossima stagione.

Il futuro di Lorenzo Pellegrini si tinge di tinte d'incertezza proprio mentre il countdown verso la scadenza naturale del suo contratto, prevista tra pochi mesi, entra nella fase critica. Il capitano della Roma, da sempre simbolo e baricentro tecnico del progetto capitolino, si trova oggi al centro di un intrigo internazionale che vede il Tottenham come principale attore interessato a strapparlo alla Serie A. Secondo quanto riferito dalla redazione di Calciomercato.it, a muovere le fila dell'operazione sarebbe Igor Tudor, nuovo timoniere degli Spurs ed estimatore di lunga data del numero 7 giallorosso.