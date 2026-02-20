Il bello del giovedì sera 2026 vol 10

Da ultimouomo.com 20 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Samsunspor ha vinto una partita difficile giovedì sera, il 17 maggio 1919, sotto una pioggia battente sul Mar Nero. La squadra ha mostrato determinazione e forza, riuscendo a superare le avversità del maltempo e a conquistare punti importanti. La partita si è svolta in un’atmosfera tesa, con i tifosi che hanno sostenuto i giocatori fino all’ultimo minuto. Il risultato ha rafforzato la posizione in classifica della squadra.

CONOSCI LA TUA SQUADRA DEL GIOVEDÌ SERA: SAMSUNSPOR Il 17 maggio del 1919 c’era brutto tempo, sul Mar Nero. Mustafa Kemal riposava in una cabina. Odore di chiuso, sudore, tè, pelle, polvere da sparo. Accanto a lui un medico e un artigliere. Si scambiano qualche mugugno assonnato. La guerra era finita e ventimila greci erano sbarcati a Smirne per prendersi un pezzo del paese. Il 19 maggio del 1919 Mustafa Kemal detto Ataturk sbarca a Samsun e mette in sicurezza la città dagli attacchi delle bande greche. Da Samsun parte il riscatto del popolo turco, la sua liberazione dagli eserciti armeni e francesi.🔗 Leggi su Ultimouomo.com

il bello del gioved236 sera 2026 vol 10
© Ultimouomo.com - Il bello del giovedì sera 2026 vol. 10

Leggi anche: Il bello del giovedì sera 2026 vol. 5

Leggi anche: Il bello del giovedì sera 2026 vol. 6

SISU 2 (2025) 4K UHD arvostelu

Video SISU 2 (2025) 4K UHD arvostelu
Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Torna il salotto di Bar Carlino. Giovedì tutti al Bar Neri per la prima gara di playoff; Taglio della testa del toro, la rievocazione nel giovedì grasso del Carnevale; Collaborazione pastorale Selvazzano. Il bello di pregare insieme le lodi; Una delle donne più belle del mondo attesa all'Ariston: Irina Shayk co-conduttrice del giovedì.

Giovedì 19 inizia il corso Il bello di coltivare la vita, dedicato a chi ama l’ortoDopo il successo delle edizioni precedenti, anche su richiesta degli ortisti,  Auser Castel Bolognese torna a proporre il corso Il bello di coltivare la vita, tre appuntamenti al giovedì sera aper ... ravennawebtv.it