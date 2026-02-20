Il bello del giovedì sera 2026 vol 10

Il Samsunspor ha vinto una partita difficile giovedì sera, il 17 maggio 1919, sotto una pioggia battente sul Mar Nero. La squadra ha mostrato determinazione e forza, riuscendo a superare le avversità del maltempo e a conquistare punti importanti. La partita si è svolta in un’atmosfera tesa, con i tifosi che hanno sostenuto i giocatori fino all’ultimo minuto. Il risultato ha rafforzato la posizione in classifica della squadra.

CONOSCI LA TUA SQUADRA DEL GIOVEDÌ SERA: SAMSUNSPOR Il 17 maggio del 1919 c'era brutto tempo, sul Mar Nero. Mustafa Kemal riposava in una cabina. Odore di chiuso, sudore, tè, pelle, polvere da sparo. Accanto a lui un medico e un artigliere. Si scambiano qualche mugugno assonnato. La guerra era finita e ventimila greci erano sbarcati a Smirne per prendersi un pezzo del paese. Il 19 maggio del 1919 Mustafa Kemal detto Ataturk sbarca a Samsun e mette in sicurezza la città dagli attacchi delle bande greche. Da Samsun parte il riscatto del popolo turco, la sua liberazione dagli eserciti armeni e francesi.