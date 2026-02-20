Il 26 maggio iniziano le WSOP | svelato il programma per il 2026

Il 26 maggio partiranno le WSOP, un evento che attira ogni anno migliaia di appassionati a Las Vegas. La causa è il forte interesse di giocatori provenienti da tutto il mondo, pronti a sfidarsi sul tavolo verde. Per chi desidera partecipare, è fondamentale conoscere le tappe principali e le date più importanti. La programmazione dettagliata è già stata annunciata, offrendo una panoramica chiara di tutte le competizioni previste. Chi pianifica il viaggio può così prepararsi al meglio.

Partiamo dalla location che resta la stessa di un anno fa. I pokeristi di tutto il mondo saranno ospiti dei casinò Paris e Horseshoe, situati sulla strip di Las Vegas. Per chi volesse arrivare il primo giorno e andare via l'ultimo, sappia che dovrà rimanere nella Mecca del Poker per almeno 50 giornate. Si inizia infatti il 26 maggio mentre la data del 15 luglio va intesa come l'ultima nella quale partirà un evento WSOP. I braccialetti in palio non cambiano rispetto al passato: sono in tutto 100 anche se lo scorso anno uno è stato revocato e non assegnato e quindi non si è arrivati alla tripla cifra.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Il 26 maggio iniziano le WSOP: svelato il programma per il 2026 Leggi anche: Torna il ciclocross all’impianto di atletica Ferrari. Le gare iniziano alle 10: ecco il programma Leggi anche: Carnevale Sarnese 2026, un mese di festa: svelato il programma ufficiale Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Serie A Enilive 2025/26, il calendario completo; Calendario scolastico 2026/27, quando inizia la scuola: le prime delibere delle Regioni [IN AGGIORNAMENTO]; Wsop 2026, schedule pronto con 100 braccialetti da assegnare e tante novità; A maggio a Milano focus sul futuro del settore finanziario. Mano sulla manopola del gas. Le migliori love story iniziano così Ducati Hypermotard 698 RVE è divertimento allo stato puro: leggera, cattiva, inconfondibile. -- Ducati Mantova Via Primo Maggio, 1 - San Giorgio Bigarello 0376.270808 Ducati #Ducati # - facebook.com facebook