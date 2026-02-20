Ikea regala alla scimmietta Punch decine di peluche nuovi | avrà tante mamme in più

Ikea ha deciso di donare decine di peluche alla scimmietta Punch, che si trova in uno zoo giapponese. La scelta nasce dal legame speciale che si è creato tra Punch e i suoi peluche, che le offrono conforto e gioia. La notizia ha suscitato grande attenzione sui social, dove molti utenti commentano con affetto questa iniziativa. La scimmietta, ormai famosa online, riceverà presto i nuovi giochi, portando un sorriso a tutti gli appassionati.

C'è una storia che, partita da uno zoo giapponese, ha fatto il giro del mondo in poche settimane, e ora ha un capitolo nuovo, tanto inaspettato quanto commovente. IKEA Giappone ha deciso di rendere omaggio a Punch, il piccolo macaco dello zoo di Ichikawa City, donando all'animale un'intera collezione di pupazzi di peluche, tra cui numerose versioni dello stesso DJUNGELSKOG, il celebre pupazzo a forma di orango che Punch porta con sé ovunque, come se fosse il suo migliore amico. Punch è nato nel luglio scorso allo zoo di Ichikawa, in Giappone. Pochissimi giorni dopo la nascita, la madre lo ha abbandonato: una situazione non rarissima nel mondo animale, ma che per un cucciolo di primate rappresenta una sfida enorme.