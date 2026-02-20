IGD SIIQ | Clearance Capital sale al 6,027% retail sotto esame

Clearance Capital ha aumentato la sua quota nel capitale di IGD SIIQ, arrivando al 6,027%. La mossa si verifica in un momento in cui il settore retail affronta sfide legate alla ripresa dei consumi e ai cambiamenti nelle abitudini di acquisto. La partecipazione dell’investitore potrebbe influenzare le prossime decisioni della società e il suo orientamento strategico. La vicenda si inserisce in un panorama di crescente attenzione da parte degli investitori istituzionali.