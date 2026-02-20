Identities la letteratura al centro della scena

Il 20 febbraio 2026, a Firenze, la sala Dino Campana della Biblioteca delle Oblate ospita l’evento “Identities – leggere il contempor@neo”. La causa è la rassegna culturale promossa dall’Associazione La Nottola di Minerva, in collaborazione con Nuova Antologia Fondazione Spadolini e l’Università di Firenze. L’obiettivo è mettere al centro della scena la letteratura contemporanea, con incontri e approfondimenti sui temi dell’identità. L’appuntamento si svolge alle 18, offrendo un’occasione per scoprire autori e opere recenti in un ambiente ricco di storia.

Firenze, 20 febbraio 2026– Sarà la Sala storica Dino Campana della Biblioteca delle Oblate ad accogliere, domani pomeriggio alle 18, il nuovo appuntamento con “Identities – leggere il contempor@neo”, rassegna promossa dall’Associazione culturale La Nottola di Minerva in collaborazione con Nuova Antologia Fondazione Spadolini e l’Università di Firenze, nell’ambito della Settimana del Fiorentino. Protagonista dell’incontro sarà Nicoletta Verna, che presenterà il suo romanzo “L’inverno delle stelle”, pubblicato da Rizzoli. L’autrice dialogherà con Stefania Costa e Micaela Frulli, in un confronto dedicato ai temi e alle suggestioni del libro.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Identities, la letteratura al centro della scena Leggi anche: Campi, al Teatrodante la letteratura incontra la scena Leggi anche: Perché la trasmissione torna al centro della scena in Formula 1 How Is Family Portrayed In Magical Realism - Literary Icons Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Febbraio 2026 all’ Accademia Valdarnese del Poggio Un mese all'insegna della letteratura e della storia, ecco gli eventi in programma: Venerdì 6 febbraio | ore 17.30 Sala Grande Amore e dedizione per Boccaccio: dalle “papere” a Griselda Conferen - facebook.com facebook