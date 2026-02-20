IA spia Android | PromptSpy elude la sicurezza con Gemini primi casi

Un malware chiamato PromptSpy ha causato preoccupazione tra gli esperti di sicurezza. Questo software dannoso utilizza l'intelligenza artificiale, sfruttandola per nascondere le sue attività e eludere i sistemi di protezione. La sua tecnica consiste nel usare modelli di AI chiamati Gemini, capaci di aggirare i controlli tradizionali. Gli analisti hanno scoperto che PromptSpy può raccogliere dati sensibili senza essere rilevato, mettendo a rischio gli utenti di smartphone Android. La diffusione di questo malware segna un passo avanti nelle tecniche di attacco informatico.

PromptSpy: il primo malware Android sfrutta l'intelligenza artificiale per nascondersi. Un nuovo malware per dispositivi Android, denominato PromptSpy, rappresenta un'evoluzione preoccupante nella sicurezza informatica mobile. Si tratta del primo software malevolo documentato che integra l'intelligenza artificiale generativa, nello specifico il modello Gemini di Google, per adattarsi dinamicamente ai dispositivi compromessi e sfuggire ai sistemi di protezione. La scoperta, avvenuta tra gennaio e febbraio 2026, solleva interrogativi sulla capacità dei sistemi di difesa di tenere il passo con le nuove tecnologie.