IA ricorda le regole | Qodo risolve l’ amnesia del codice boost

Qodo ha sviluppato un nuovo sistema che aiuta l’intelligenza artificiale a ricordare le regole di programmazione, risolvendo il problema dell’amnesia digitale. Questa innovazione mira a migliorare la precisione degli algoritmi, evitando errori causati dalla perdita di informazioni. Il metodo si basa su un meccanismo di recupero dati più efficace, che permette all’IA di mantenere le istruzioni fondamentali durante le operazioni. Nel settore tech, questa soluzione potrebbe cambiare il modo in cui le macchine gestiscono le regole.

L’Intelligenza Artificiale Supera l’Amnesia: Qodo Presenta un Sistema per Ricordare le Regole di Codifica. Un team di ricercatori israeliani ha sviluppato un nuovo sistema di intelligenza artificiale che promette di risolvere un problema cruciale nello sviluppo software: la difficoltà degli assistenti AI di mantenere una memoria a lungo termine. La startup Qodo ha annunciato il lancio del Rules System, integrato nella versione 2.1 della sua piattaforma, che consente agli agenti di codifica di apprendere e adattarsi nel tempo, superando la necessità di reinserire costantemente informazioni contestuali.🔗 Leggi su Ameve.eu

Leggi anche: Quando gli Agenti IA riscrivono le regole del business

Leggi anche: IA e sicurezza nazionale, il caso Ding cambia le regole del gioco. Ecco perché

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.