I testimoni le telecamere | donna decapitata così si è arrivati al fermo del 30enne Crimine efferato

Un uomo di 30 anni, senza dimora stabile, è stato fermato dopo aver causato la morte di una donna trovata decapitata in un’area abbandonata a Scandicci. Testimoni e telecamere di sorveglianza hanno contribuito a ricostruire i momenti dell’evento violento. La vittima, una cittadina tedesca di 44 anni, è stata trovata giovedì mattina, con segni evidenti di aggressione. Le indagini si concentrano sulla ricostruzione dell’ultimo spostamento della donna.
Firenze, 20 febbraio 2026 – E' un trentenne marocchino, senza fissa dimora, l'autore "gravemente indiziato" dell'omicidio di Silke Sauer, cittadina tedesca di 44 anni, anche lei senza fissa dimora, trovata decapitata nella mattina di mercoledì 18 febbraio nell'area abbandonata dell'ex Cnr, in via Galilei a Scandicci. "Crimine molto grave”. Su disposizione della Procura di Firenze, diretta dalla procuratrice Rosa Volpe, l'uomo è stato sottoposto a fermo d'indiziato di delitto. Lo ha reso noto il comandante provinciale dei carabinieri di Firenze, colonnello Luigi De Simone, che ha diretto le indagini con il coordinamento del sostituto procuratore Alessandra Falcone.🔗 Leggi su Lanazione.it
