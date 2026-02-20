I soldati della centrale elettrica

Una bomba ha colpito una centrale elettrica di Odessa, lasciando migliaia di residenti senza luce. I militari hanno attaccato il sito per sabotare le forniture energetiche della città, che dipende fortemente dall’impianto. L’esplosione ha provocato blackout diffusi e ha costretto le autorità a istituire turni di emergenza per le centrali alternative. La popolazione si trova ora senza riscaldamento e acqua calda, mentre i soccorritori cercano di valutare i danni. La situazione rimane tesa, con i lavori di riparazione che richiedono tempo.

Dopo ogni attacco si precipitano, rischiano, lavorano mentre il vento gli tira addosso rasoiate di gelo, nel fango, contro i russi e contro il tempo. Il costo dell'energia in Ucraina si conta in vite umane. Una mattina con gli operai della Dtek in un impianto distrutto, a Odessa Odessa, dalla nostra inviata. Una centrale elettrica è un muscolo capace di mettere in moto una città. Pompa, brontola e non dorme mai. E' viva, è vita. Se un drone le si getta addosso, la centrale rantola e per tenerla sveglia, cosciente, serve che una squadra di uomini corra, nonostante gli allarmi, nonostante i droni, nonostante il gelo, prima per spegnere l'incendio causato dall'esplosione, poi per mettere mano a quell'ammasso di fili, cavi e lamiere che, come nervi e pelle saltati per aria, sono i segni più visibili del danno.