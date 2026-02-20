I servizi segreti di Israele controllavano l’edificio di Epstein a New York e in quello stesso palazzo alloggiava anche l’ex premier Ehud Barak | le rivelazioni nelle mail desecretate
Le mail desecretate rivelano che i servizi segreti israeliani controllavano l’edificio di Epstein a New York, dove alloggiava anche l’ex premier Ehud Barak. Nel 2016, il governo israeliano installò un sistema di sorveglianza e allarmi nel palazzo di Manhattan, che Epstein utilizzava per ospitare modelle minorenni e altri coinvolti nel traffico di minori. Questa presenza costante di agenti e tecnologie di sorveglianza si sovrapponeva alle attività illecite condotte all’interno dell’edificio. Le nuove informazioni alimentano i dubbi sulla portata delle operazioni di intelligence in quel luogo.
Il governo d’ Israele all’inizio del 2016 ha potuto installare e sin da quel momento avere il pieno controllo di un sistema di sorveglianza e allarmi nella stessa palazzina – situata a Manhattan, New York – in cui Jeffrey Epstein ospitava modelle minorenni e tutta una serie di personaggi connessi al suo giro di traffici e abusi sessuali su minori. Il famigerato edificio – al cui interno ci sono circa 200 appartamenti – era formalmente di proprietà della Ossa Properties, società di Mark Epstein, fratello di Jeffrey, ma la sua gestione, appunto, era interamente affidata all’ex finanziere, che ha approvato personalment e l’installazione di questo sistema, autorizzando incontri tra suoi collaboratori e funzionari di sicurezza israeliana. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
