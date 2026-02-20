I repubblicani alzano la diga con l’estrema sinistra francese sempre più radicale

I repubblicani francesi si oppongono con fermezza all’avanzata dell’estrema sinistra, che diventa sempre più radicale. Recentemente, hanno rafforzato il “cordone sanitario” contro il Rassemblement national di Marine Le Pen, accusato di alimentare divisioni e xenofobia. Questa strategia mira a isolare il partito di destra, che cresce nei sondaggi tra gli elettori preoccupati per l’immigrazione e la sicurezza. La tensione tra le fazioni politiche si fa sempre più evidente, mentre le prossime elezioni si avvicinano.

L'oscenità della sinistra europea è l'indifferenza sui martiri del fascismo, vittime dell'Internazionale dei pestaggi antifa In Francia il cosiddetto "cordone sanitario" è sempre stato contro il Front national, oggi Rassemblement national (Rn), la formazione della destra nazionalista fondata da Jean-Marie Le Pen che doveva essere tenuta fuori dalle istituzioni per garantire la stabilità della République, anche a costo di formare alleanze eterogenee. Ma la radicalizzazione della France insoumise (Lfi), il partito dell'estrema sinistra francese, ha reso più urgente la diga repubblicana anti Mélenchon, "responsabile morale", come ha denunciato il governo di Parigi, del clima di violenza che ha causato la scorsa settimana la morte di un giovane militante di destra di 23 anni, Quentin Deranque.