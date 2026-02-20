I proprietari di Nazgul il cane virale alle Olimpiadi | Quando lo abbiamo visto è salito il panico

I proprietari di Nazgul, il cane diventato virale alle Olimpiadi Invernali, raccontano di aver avuto un momento di paura quando il loro animale è corso sul percorso. La causa è stata la sua spontaneità nel raggiungere le atlete mentre correvano, sorprendendo tutti gli spettatori. Nazgul ha attraversato il tracciato di sci di fondo, creando un episodio che ha fatto il giro dei social. La scena ha attirato l’attenzione di molti, che hanno commentato con entusiasmo la sua presenza inattesa. La sua corsa è diventata uno dei momenti più condivisi di queste Olimpiadi.

Una delle scene iconiche di queste Olimpiadi Invernali è quella del Cane Lupo Cecoslovacco che ha tagliato il traguardo insieme alle atlete durante una gara di sci di fondo. Il suo nome è Nazgul e i suoi proprietari hanno raccontato a Fanpage.it i retroscena di quei momenti.