I pronostici di venerdì 20 febbraio | Serie A Serie B Bundesliga Liga e Ligue 1
Il match tra Sassuolo e Verona del 20 febbraio ha causato grande attesa tra gli appassionati di calcio. La partita, che apre la ventiseiesima giornata di Serie A, si svolge al Mapei Stadium, dove entrambe le squadre cercano punti importanti. Il Verona arriva con un forte spirito di rivalsa dopo le ultime sconfitte, mentre il Sassuolo punta a consolidare la posizione in classifica. Gli spettatori si preparano a seguire un incontro combattuto e ricco di occasioni. La sfida si gioca alle 20:45, attirando l’attenzione di molti tifosi.
I pronostici di venerdì 20 febbraio, in campo Serie A, Serie B, Bundesliga, Liga, Eredivisie e Ligue 1 più altri campionati minori La ventiseiesima giornata di Serie A inizia con l’anticipo che mette di fronte Sassuolo e Verona. I padroni di casa con una vittoria avrebbero la possibilità di chiudere definitivamente i conti per la salvezza e avvicinare addirittura la zona Europa con grande tranquillità, mentre gli ospiti sono crollati nell’ultimo periodo. (Ansa Foto) – IlVeggente.it Stavolta il Verona dopo l’ennesimo mercato di gennaio in cui ha perso pezzi pregiati (stavolta Giovane passato al Napoli), non sembra in grado di risorgere e centrare un’altra salvezza miracolosa. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
Leggi anche: I pronostici di venerdì 13 febbraio: Serie A, Bundesliga, Liga e Ligue 1
Leggi anche: I pronostici di venerdì 6 febbraio: Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Risultati di Serie A | Pisa-Milan 1-2 (ok pronostico!) | 25^ giornata | Anticipo venerdì 13 febbraio; Pronostici di Milano trotto | Ippodromo Snai San Siro | Venerdì 13 febbraio | TQQ Premio Geremia Fi (ore 18.40); Pronostici di Siracusa galoppo | Ippodromo Mediterraneo | Corse di venerdì 13 febbraio; I consigli per il Fantacalcio | 25^ giornata Serie A | Formazioni entro le 20.45 di venerdì.
I pronostici di venerdì 20 febbraio: Serie A, Serie B, Bundesliga, Liga e Ligue 1I pronostici di venerdì 20 febbraio, in campo Serie A, Serie B, Bundesliga, Liga, Eredivisie e Ligue 1 più altri campionati minori La ventiseiesima giornata di Serie A inizia con l’anticipo che mette ... ilveggente.it
I pronostici di venerdì 13 febbraio: Serie A, Bundesliga, Liga e Ligue 1I pronostici di venerdì 13 febbraio, in campo Serie A, Bundesliga, Liga, Eredivisie e Ligue 1 più altri campionati minori ... ilveggente.it
Nuovo fine settimana, nuova giornata di Serie : ecco, fin qui, i vostri pronostici! C’è sempre tempo per scaricare QQ Game e fare il vostro gioco! Sulle nostre storie trovate il link - facebook.com facebook
Serie A, Napoli-Roma: pronostici, migliori quote e scommesse x.com