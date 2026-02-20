I programmi TV di oggi 20 febbraio 2026 | quiz fiction e film

Il palinsesto televisivo di oggi, 20 febbraio 2026, si concentra su quiz, fiction e film. La causa di questa varietà è la volontà di offrire intrattenimento per tutti i gusti. Su Rai 1 va in onda “L’eredità”, mentre Canale 5 propone “Io sono Farah”. In alternativa, su Canale 20 si può vedere “The Doorman”. Molti spettatori si preparano a seguire queste trasmissioni, tra cui appassionati di giochi e amanti delle storie intense. La programmazione di oggi si rivolge a un pubblico diversificato, pronto a godersi la serata davanti alla tv.

Guida ai programmi TV del 20 febbraio 2026: “L’eredità” su Rai 1, “Io sono Farah” su Canale 5, “The Doorman” su Canale 20. La prima serata del 20 febbraio offre un panorama televisivo ricco e variegato. Rai 1 punta sull’evento speciale L’eredità – Sfida tra giganti, una celebrazione del quiz più amato dal pubblico. Su Rai 2 continua l’attenzione per lo sport con le Olimpiadi invernali Milano?Cortina 2026, tra gare, collegamenti e analisi tecniche. Italia 1 propone l’avventura spettacolare di Pirati dei Caraibi: La vendetta di Salazar, un titolo capace di coinvolgere famiglie e appassionati del genere. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

