I precedenti Una delle avversarie affrontate più volte Dieci le vittorie nei 28 incontri disputati

Il Sassuolo ha incontrato il Verona per la 28ª volta, una sfida che si ripete da quasi due decenni e che spesso ha visto i neroverdi prevalere. La squadra di casa ha conquistato dieci vittorie contro gli scaligeri, dimostrando una certa supremazia storica. La partita di questa sera al Mapei Stadium rappresenta uno degli incontri più frequenti nella storia recente del club, dopo aver affrontato il Torino e l’Atalanta più spesso. Un confronto che continua a mantenere alta la tensione tra le due squadre.

SASSUOLO Non è un ‘classico’ ma poco ci manca. È l’incrocio numero 28, quello che va in scena stasera al Mapei Stadium tra Sassuolo e Verona: i neroverdi hanno giocato più gare solo contro Torino (31) e Atalanta (29), e dentro alla lunghissima serie di sfide tra il Sassuolo e gli scaligeri – il primo atto in C1, una vita fa, per dare un’idea si giocò al Ricci il 16 settembre di 19 anni fa, davanti a 2.200 spettatori e vinse, per la cronaca il Sassuolo 2-1 – c’è tutto e il contrario di tutto. Ci sono, in totale, 14 vittorie neroverdi (10 quelle dei veneti, solo 3 i pareggi) 10 delle quali arrivate quando le due squadre si sono incrociate in A. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

