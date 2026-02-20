I precedenti Una delle avversarie affrontate più volte Dieci le vittorie nei 28 incontri disputati
Il Sassuolo ha incontrato il Verona per la 28ª volta, una sfida che si ripete da quasi due decenni e che spesso ha visto i neroverdi prevalere. La squadra di casa ha conquistato dieci vittorie contro gli scaligeri, dimostrando una certa supremazia storica. La partita di questa sera al Mapei Stadium rappresenta uno degli incontri più frequenti nella storia recente del club, dopo aver affrontato il Torino e l’Atalanta più spesso. Un confronto che continua a mantenere alta la tensione tra le due squadre.
SASSUOLO Non è un ‘classico’ ma poco ci manca. È l’incrocio numero 28, quello che va in scena stasera al Mapei Stadium tra Sassuolo e Verona: i neroverdi hanno giocato più gare solo contro Torino (31) e Atalanta (29), e dentro alla lunghissima serie di sfide tra il Sassuolo e gli scaligeri – il primo atto in C1, una vita fa, per dare un’idea si giocò al Ricci il 16 settembre di 19 anni fa, davanti a 2.200 spettatori e vinse, per la cronaca il Sassuolo 2-1 – c’è tutto e il contrario di tutto. Ci sono, in totale, 14 vittorie neroverdi (10 quelle dei veneti, solo 3 i pareggi) 10 delle quali arrivate quando le due squadre si sono incrociate in A. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: «La crisi Sigma è una delle più grosse mai affrontate», richiesta la cassa integrazione per 352 dipendenti
Leggi anche: 3 dicembre: la Madonna delle Vittorie guarisce una delle più grandi Sante della storiaLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: La storia del migrante con precedenti penali che lo Stato dovrà risarcire; Playoff UCL | Matchday | Galatasaray-Juventus: precedenti, numeri e stato di forma; Quando Pertini tuonò nessuna pietà per le Br. I presidenti della Repubblica al Csm: i precedenti; Cuba e la sfida energetica: risorse, dipendenza estera e una crisi senza precedenti.
I precedenti. Storia di una rivalità. Dal 1915 a PiovanelliA Pisa torna una delle big del calcio italiano che, storicamente, sul terreno dell’Arena ha incontrato meno fortuna. I precedenti... A Pisa torna una delle big del calcio italiano che, storicamente, ... lanazione.it
I precedenti. Il passato sorride agli azzurri. Allo Stirpe vittorie in paritàUna sfida particolarmente complicata per l’Empoli, che stasera alle 20.30 a Frosinone si troverà di fronte la seconda forza ... msn.com
I precedenti con Piccinini: bilancio positivo in dieci gare. In stagione ha diretto la gara con l'Udinese x.com
Il fuoriclasse Johannes Hoesflot Klaebo si è aggiudicato la medaglia d’oro nella dieci chilometri di fondo tecnica libera individuale a Lago di Tesero. Per il norvegese è la terza media d’oro vinta nell’Olimpiade Milan Cortina. Ricordiamo le sue precedenti affer - facebook.com facebook