I numeri di Milano Cortina | impatto economico di 5,3 miliardi di euro

Milano Cortina ha generato un impatto economico di 5,3 miliardi di euro, secondo il report di Ifis Banca. La causa principale è l’afflusso di visitatori e turisti che hanno partecipato agli eventi olimpici. Tra le voci di entrata, spiccano i 500 milioni di euro provenienti dai 55 sponsor ufficiali. Molti negozi e hotel della zona hanno registrato un aumento delle vendite durante le Olimpiadi. Le attività legate ai Giochi hanno coinvolto migliaia di lavoratori e operatori locali. La fine delle competizioni lascia un segno evidente sulla regione.

Milano Cortina 2026 attraverso il report di Banca Ifis: i numeri raccontano l'ambizione olimpica e l'impegno alla base di un evento senza precedenti, con 3565 atleti totali, 92 Paesi partecipanti, 16 discipline olimpiche, 6 sport paralimpici in 22mila kmq di superficie geografica coperta da tre regioni, Lombardia, Trentino-Alto Adige e Veneto. Complessivamente sono 98 le opere coinvolte (51 infrastrutture e 47 impianti sportivi). La collaborazione pubblico-privato ha consentito di rafforzare il finanziamento dell'evento, con gli italiani favorevoli alla collaborazione con le imprese: 55 il numero degli sponsor e 500 milioni i ricavi da sponsor (target break-even): il 46% ritiene importanti gli sponsor aziendali per la realizzazione di grandi eventi come Milano Cortina, mentre per il 50% la principale motivazione di un'impresa nel sostenere i Giochi è dovuta a marketing e visibilità.