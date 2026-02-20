I No Ovovia ricorreranno al Consiglio di Stato | al via tour rioni e crowdfunding

Il Comitato No Ovovia ha deciso di portare la questione davanti al Consiglio di Stato, dopo aver raccolto molte firme contro il progetto. Contestano la decisione delle autorità di costruire l’ovovia, che potrebbe danneggiare le aree verdi del quartiere. Nel frattempo, il comitato organizza un tour tra i rioni per sensibilizzare i cittadini e raccogliere fondi con una campagna di crowdfunding. La prossima tappa prevede incontri pubblici e iniziative sul territorio per coinvolgere più persone possibile. La protesta continua senza sosta.

Starc: "Raccolti finora dal Comitato oltre 100mila euro". Il lancio della nuova raccolta arriva il giorno successivo all'appello di Forza Italia alla propria coalizione per fermare il progetto Il Comitato No Ovovia intende fare ricorso al Consiglio di Stato e annuncia l'avvio della nuova campagna di raccolta fondi, con un tour nei rioni. Annuncio che arriva il giorno successivo all'appello di Forza Italia alla propria coalizione per fermare il progetto. Una battaglia che continua e che finora ha portato a raccogliere complessivamente 104mila euro, come dichiarato in una conferenza stampa questa mattina.