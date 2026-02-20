I No Ovovia ricorreranno al Consiglio di Stato | al via tour rioni e crowdfunding

Starc: "Raccolti finora dal Comitato oltre 100mila euro". Il lancio della nuova raccolta arriva il giorno successivo all'appello di Forza Italia alla propria coalizione per fermare il progetto Il Comitato No Ovovia intende fare ricorso al Consiglio di Stato e annuncia l'avvio della nuova campagna di raccolta fondi, con un tour nei rioni. Annuncio che arriva il giorno successivo all'appello di Forza Italia alla propria coalizione per fermare il progetto. Una battaglia che continua e che finora ha portato a raccogliere complessivamente 104mila euro, come dichiarato in una conferenza stampa questa mattina.