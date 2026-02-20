I naturalisti di Gualdo Tadino partecipano a Terre nostre

GUALDO TADINO – L' Associazione naturalistica gualdese e il Comitato in difesa dell'Appennino "Terre ancestrali con le sue genti", parteciperanno con proprio volontari ai lavori del Coordinamento nazionale "Terre nostre". L'appuntamento servirà anche per inviare un dossier alla Commissione della convenzione internazionale di Aarhus, con documenti, segnalazioni, "violazioni che raccontano di situazioni nei vari territori, in cui i cittadini e comitati incontrano resistenze nell'accesso ad atti, omissioni e mancanza di trasparenza e pubblicità dei procedimenti in chiara violazione della stessa convenzione".