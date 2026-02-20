I medici lo svegliano presto per dimetterlo lui minaccia di accoltellarli | ventenne denunciato

Un giovane di 20 anni si è arrabbiato perché i medici lo hanno dimesso troppo presto e ha iniziato a insultarli. Il ragazzo, che si trovava in ospedale per una visita, ha perso la pazienza quando gli hanno comunicato che poteva tornare a casa. In preda alla rabbia, ha minacciato di usare un coltello contro i medici e gli infermieri presenti. La scena si è svolta in una corsia del pronto soccorso, creando scompiglio tra i presenti.

San Fermo della Battaglia (Como), 20 febbraio 2026 – I medici, a suo dire, lo hanno dimesso troppo presto al mattino, lui si è spazientito e ha dato in escandescenze, minacciando di accoltellarli. Rendendo così necessario l'intervento della polizia. La Squadra Volente è stata chiamata ieri mattina 19 febbraio alle 7.30 all'ospedale Sant'Anna, dove un ventenne milanese senza fissa dimora, sottoposto alla misura della libertà vigilata, al momento delle dimissioni da un breve ricovero ha minacciato gli operatori sanitari.