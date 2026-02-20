I manoscritti di Antonio Stoppani donati ai lecchesi

Antonio Stoppani ha lasciato i suoi manoscritti ai lecchesi, un regalo che permette di scoprire il suo lavoro e il suo modo di scrivere. I documenti, scritti a china e con calligrafia curata, mostrano il suo stile preciso e raffinato. Le lettere in corsivo, anche se sbiadite dal tempo, conservano ancora tutta la loro chiarezza. La donazione comprende anche appunti e disegni che raccontano la sua vita e le sue passioni. La comunità locale potrà consultare questi pezzi di storia nei prossimi mesi.

I tratti a china sbiaditi dal tempo ma ancora leggibili, la calligrafia ordinata, le lettere in corsivo dai tratti accentuati. E poi le firme, eleganti, quasi solenni, come si usava all'epoca. Sono documenti preziosi. Sono sei manoscritti autografi. Cinque li ha vergati Antonio Stoppani, il papà della moderna geologia e del Bel Paese, oltre che abate e patriota, scomparso l'1 gennaio 1891 all'età di 66 anni: si tratta di quattro lettere e una cartolina postale per i familiari, in genere di carattere privato, in cui si rivolge con tono affettuoso e colloquiale ai destinatari, coinvolgendoli nelle sue frequentazioni di scienziati, autorità ecclesiastiche, amici.